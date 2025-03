Discurso extraviado de Walter Salles viraliza nas redes sociais após o Oscar: “Ditadura nunca mais”

O discurso poderoso que não foi ao ar no Oscar 2025 - Foto: Getty Images

O Oscar 2025 foi palco de um momento inesperado quando Walter Salles, diretor de Ainda Estou Aqui, revelou que havia preparado um discurso marcante para o evento, mas não conseguiu lê-lo.

Segundo o cineasta, o texto foi extraviado pouco antes da cerimônia. A declaração, agora divulgada, se destaca pelo tom político e pelo forte apelo à democracia.

Mensagem que ecoa além do cinema

No discurso que teria sido proferido no palco do Dolby Theatre, Salles declarou:

“Governos autoritários surgem e desaparecem no esgoto da história. Viva a democracia, ditadura nunca mais!”

Veja o vídeo!

O trecho rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando ampla repercussão. Fãs e críticos lamentaram o fato de que as palavras do cineasta não foram ouvidas ao vivo.

Nas redes sociais, internautas se dividiram entre elogios e críticas. Comentários como “Foi um discurso necessário e atual” e “O Oscar precisa de mais momentos como esse” ganharam força no X. No entanto, alguns usuários argumentaram que a cerimônia não deveria ser um espaço para debates políticos.

Mesmo sem ter sido lido ao vivo, o discurso de Ainda Estou Aqui ressoou mundo afora, reforçando a importância da arte como ferramenta de resistência e expressão.

A conquista do filme não apenas celebra o talento brasileiro no cinema, mas também reacende discussões sobre a importância de relembrar e reconhecer períodos sombrios da história nacional.