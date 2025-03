Daniela Mercury critica Tony Salles em Salvador e gera debate entre foliões: “Certíssima!!”

O carnaval de Salvador foi palco de um desentendimento entre dois grandes artistas da música baiana. Durante o desfile no circuito Barra-Ondina, na madrugada de segunda-feira (4), Daniela Mercury interrompeu sua apresentação para reclamar da aproximação do trio elétrico de Tony Salles.

Enquanto cantava “Maimbe Danda”, a cantora percebeu que o outro veículo estava muito próximo e, visivelmente incomodada, parou a música e se dirigiu ao colega de profissão: “Muito feio encostar na gente assim. Carnaval não pode ser assim, viu, Tony? Respeite que não sou moleca, rapaz. Ficou feio, viu bicho?”.

A reação do vocalista da banda Parangolé veio pouco depois. Sem citar nomes, ele explicou que sua equipe precisou aumentar a velocidade do trio para compensar um atraso na saída. Segundo ele, a programação estava comprometida, pois outros artistas seguraram o percurso, causando um efeito dominó no desfile.

Troca de farpas e justificativas

Além de se defender, o cantor destacou que tinha um compromisso em um camarote após o desfile e que precisava cumprir sua agenda. Ele também pontuou que não aceitava ser desrespeitado por ser de um gênero musical diferente: “O trio precisa andar. Não é porque sou uma banda de pagode, que sou periférico, suburbano, que é para me desrespeitar.”

A tensão se estendeu ao longo do trajeto, com declarações de ambos os lados. A assessoria de Daniela informou que o trio do cantor chegou atrasado ao ponto de partida, obrigando os demais a seguirem a ordem correta do desfile. No entanto, ao longo do percurso, ele teria desrespeitado o espaço entre os trios, interferindo na performance da artista.

O desentendimento ganhou repercussão, e ao final da apresentação, a cantora se despediu do público com um recado irônico: “Tchau, gente, acabou. Vão curtir Tony aí.”

Até o momento, a assessoria do cantor não se manifestou sobre as críticas da equipe da artista. O episódio gerou debate nas redes sociais, dividindo opiniões entre os foliões e fãs de ambos.

