Virginia Fonseca atualiza estado de saúde do filho caçula após internação por bronquiolite

Nesta segunda-feira, dia 03 de março, a influenciadora digital e empresária, Virginia Fonseca, de 25 anos, usou seu perfil no Instagram para atualizar o estado de saúde do filho caçula, José Leonardo.

O bebê, de apenas seis meses, que é o terceiro filho de Virginia com o cantor Zé Felipe, 26, está internado em um hospital no Rio de Janeiro desde o último sábado (01) com um quadro de bronquiolite viral aguda.

Na rede social, a influenciadora disse que estava com o coração partido com a situação. “Hoje tive a clara certeza de que nós fazemos um plano e Deus faz outro. Tinha combinado tudo para ir à Florianópolis fazer uma surpresa pro Zé, curtir o show dele, mas Deus tinha outro combinado… José está com bronquiolite, não está grave mas precisando de tratamento intensivo!”, escreveu ela.

“Mesmo dodói, ele continua sendo a criança mais feliz que eu conheço! Que Deus abençoe e que você fique 100% logo meu filho, eu te amo mais que tudo no mundo (você e suas irmãs). Minha vida são vocês. Ps: orem pelo nosso Josézinho, meu coração está partido de ver ele aqui internado”.

Nesta segunda-feira, Virginia voltou à plataforma e publicou uma sequência de fotos ao lado do pequeno. De acordo com ela, o filho está se recuperando bem. “Bom dia, amigos! Ainda estamos por cá, José está mandando bem na recuperação, mas ainda sem previsão de alta”, contou.

“Passando para agradecer todas as mensagens, toda força e todas as orações! Que Deus continue abençoando a vida do nosso José e que ele fique 100% logo, amém”, completou. A apresentadora do ‘Sabadou Com Virginia’, do SBT, também é mãe das pequenas Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2.

Nos comentários, diversos internautas enviaram mensagens positivas à Virginia Fonseca. “Em nome de Jesus declaramos a cura sobre ele”, escreveu uma pessoa. “Ele é um tourinho de forte! Logo sairá daí bem e recuperado”, comentou a segunda.

“Deus está no comando de tudo, protegendo e abençoando sempre toda a família!”, declarou a terceira. “Logo estará tudo bem com esse príncipe lindo. Deus te abençoe também!”, acrescentou outra.

