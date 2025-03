Tony Belloto, do Titãs, é diagnosticado com tumor no pâncreas e anuncia afastamento dos palcos: “Tranquilo e confiante”

Nesta segunda-feira, dia 03 de março, o guitarrista e compositor da banda de rock Titãs, Tony Belloto, de 64 anos, contou que foi diagnosticado com tumor no pâncreas e precisará passar por uma cirurgia. O músico também irá se afastar dos palcos.

Nas redes sociais da banda, uma nota oficial foi publicada revelando como o músico descobriu a doença. “Durante um exame de rotina, Tony Bellotto foi diagnosticado com um tumor no pâncreas e passará por uma cirurgia”, diz o comunicado.

“Tony fará uma pausa temporária dos palcos e os Titãs seguirão cumprindo sua agenda de shows acompanhados pelo músico Alexandre de Orio. Logo que se recupere, Tony retomará suas atividades profissionais. Os Titãs agradecem o carinho e o apoio de todos”.

Tony também fez questão de gravar um vídeo explicando mais sobre o momento. “Olá! Fazendo um exame de rotina eu fui diagnosticado com um tumor no pâncreas, e vou passar por uma cirurgia. Assistido pela doutora Fernanda Capareli e pelo doutor Marcel Cerqueira César Machado”, disse,

“Durante esse período eu vou me afastar temporariamente dos palcos, mas os Titãs seguem com a agenda planejada, acompanhados pelo músico Alexandre de Orio. Logo que eu me recupere, vou retornar os shows e as minhas atividades profissionais”, continuou.

“Então, desde já, quero agradecer os pensamentos, palavras e mensagens de apoio e carinho e pedir que vocês não sofram. Sem drama. Eu estou tranquilo e confiante, enfrentando tudo com coragem e dignidade. Inspirado pelo nosso querido Branco Mello, que passou por tratamentos difíceis e agora está aí tocando, cantando e se divertindo nos shows. É isso. Nos vemos em breve”, finalizou.

Confira:

Fãs enviam mensagens positivas

Nos comentários, o artista recebeu diversas mensagens positivas dos fãs. “Você é gigante! Ninguém larga a mão de ninguém, seguimos juntos com força total”, escreveu uma pessoa.

“Você já está curado em nome de Jesus! Em breve estará no palco fazendo o que mais gosta que é tocar. Forças, Tony!”, comentou a segunda. “Já deu tudo certo e vai continuar dando. Uma rápida recuperação, Tony!”, declarou a terceira.

“Estamos juntos em mais esse desafio e confiantes. Já já você vem para a estrada com a gente. Te amo!”, acrescentou outra. “A cura vai chegar rápido!”, disse mais uma pessoa.

