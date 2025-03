Garota do Momento: Gloria Groove aparece na novela das seis

Presente na trilha sonora de Garota do Momento, com ‘Smoke Gets In Your Eyes’, Daniel Garcia, a Gloria Groove, participa dos próximos capítulos da novela das seis interpretando um cantor que se apresenta num show de Érico (Silvero Pereira). Ainda não há uma data certa para a drag queen aparecer na trama da TV Globo.

Além de Daniel, o ator e humorista Eduardo Sterblitch ganha um novo personagem . Além de Alfredo, ele vai interpretar o mexicano Alfonso, o irmão gêmeo do apresentador de televisão.

Novela substituta

Garota do Momento está prevista para acabar em 27 de junho, após ser instigada em mais 18 capítulos devido a boa audiência. Após o seu último capítulo, a TV Globo coloca no ar Êta Mundo Melhor!, continuação da novela Êta Mundo Bom!, escrita por Walcyr Carrasco em 2016.

Êta Mundo Bom! A continuação da novela escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson vai passar dos 200 capítulos (João Cotta/TV Globo)