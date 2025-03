Estrela principal da sére Elite acusada de violação e sequestro

Carloto Cotta é uma das estrelas do elenco principal das temporadas 5 e 6 da série Elite, da Netflix, com o personagem Cruz Carvalho, um jogador de futebol que não assume ser gay. Agora, este ator nascido na França e naturalizado português é acusado de violação e sequestro e enfrenta a justiça na vida real.

Intimado pelo Ministério Público de Portugal, Carloto, de 41 anos, nega todas as acusações envolvendo nove crimes. Ele teria violado, sequestrado, agredido, ameaçado e injuriado uma mulher, que conheceu numa livraria em Cascais, Portugal, em janeiro de 2023, segundo o jornal Expresso.

Os crimes, no entanto, teriam ocorrido em maio, quando o ator da série Elite (Netflix) convidou a mulher para ir à sua casa, em Colares, região de Sintra. De acordo com a vítima, durante 24 horas ela foi ameaçada de morte, sofreu violência física e foi violentada pelo intérprete do personagem Cruz Carvalho, que não negou que ela dormiu em sua casa e que as relações sexuais foram consentidas.

A suposta vítima do ator teria escapado por uma janela do primeiro andar da casa e pediu ajuda para dois desconhecidos, que acionaram a polícia. Atendida num hospital da região, ela afirmou que foi vítima de “violência sexual”. O boletim médico revela que a paciente estava “agitada” e com um machucado na parte de trás da cabeça. Na Justiça, ela pede uma indemnização de 43,5 mil euros.

Além de Elite, Carloto Cotta esteve em outros sucessos, como o filme Diamantino (2019), que lhe rendeu o Globo de Ouro de Melhor Ator, e Glória, série lançada pela Netflix em 2021, onde vive Brito.