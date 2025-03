Este filme da Netflix fará você ver o luto de outra perspectiva: vai curar seu coração em 120 minutos

Nos últimos anos, a Netflix tem conseguido cativar o seu público com produções originais que abordam temas universais e problemas profundos que, de alguma forma, todos nós vivenciamos. De séries emocionantes a filmes emocionalmente desafiadores, a plataforma tem sido um paraíso para quem procura histórias relacionáveis. E no meio do caos do dia a dia, há algo de reconfortante num filme que nos fala sobre a perda, o renascimento e a importância de redescobrir o que realmente importa.

‘A Lista da Minha Vida’ é uma daquelas histórias que nos lembra como é vital abraçar as nossas emoções em momentos de dor, enquanto navegamos nas águas turbulentas da vida. Aqui contamos todos os detalhes.

‘A Lista da Minha Vida’: uma jornada emocional rumo à redescoberta pessoal

A nova comédia romântica estrelada por Sofia Carson é muito mais que uma simples história de amor. ‘A Lista da Minha Vida’, baseado no livro homônimo de Lori Nelson Spielman, nos apresenta Alex Rose (interpretado por Carson), uma jovem que, após a morte de sua mãe Elizabeth (interpretada pela sempre querida Connie Britton), é forçada a embarcar em uma aventura muito pessoal: cumprir a lista de desejos que escreveu quando era adolescente. Uma lista cheia de sonhos, desde fazer comédia stand-up até encontrar o amor verdadeiro. À primeira vista, a premissa pode parecer uma comédia leve, mas ‘A Lista da Minha Vida’ é, em sua essência, uma exploração profunda do luto, da reinvenção e da coragem de se redescobrir.

O que para muitos poderia ser uma história clichê é o que leva a protagonista a sair da zona de conforto, descobrir segredos de família, fazer novas conexões e até encontrar o amor. Ao longo da sua jornada, a dor da perda torna-se um catalisador de evolução pessoal, onde o amor, a amizade e o autoconhecimento se entrelaçam com momentos que nos fazem rir e, ao mesmo tempo, refletir sobre a nossa própria vida.

Perdas, sonhos e amores que nos transformam

O que torna ‘A Lista da minha Vida’ tão especial é como ela nos convida a pensar sobre nossas próprias listas de vida: aqueles sonhos ou objetivos que, com o tempo, deixamos de lado ou adiamos. O filme não só aborda o tema do luto, mas também nos lembra que sempre é possível se reinventar, reacender velhos sonhos e recomeçar. “Alex Rose sou eu, é você, somos todos nós. Às vezes estamos vivos, mas não vivemos. Ela nos conecta com o sonhador que deixamos para trás”, disse Sofía em entrevista à EW.

Mas o filme não é apenas sobre Alex, mas também sobre os relacionamentos que o acompanham. Ao longo de sua jornada, Alex terá o apoio de sua família, representada por seus irmãos, e também de Brad (interpretado por Kyle Allen), um advogado que se torna seu inesperado aliado e amor nascente.

A Lista da Minha Vida Uma comédia romântica que nos convida a refletir sobre nossos sonhos

A química entre os personagens é palpável, e as atuações, principalmente a de Carson e Britton, nos mergulham em um mar de emoções que nos fazem identificar com cada passo do protagonista.

A história também se torna uma homenagem às relações familiares, principalmente à estreita ligação entre mãe e filha. Numa época em que o luto pode parecer solitário, o filme propõe uma reflexão sobre o amor incondicional, a memória dos entes queridos e como podemos continuar o seu legado.