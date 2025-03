Morre Tim Kruger, ator pornô que fez convite picante a Pabllo Vittar e Lucas Lucco

O ator de filmes adultos Tim Kruger faleceu aos 44 anos, conforme anunciado pela produtora de conteúdo adulto que ele fundou, Tim Tales. A notícia foi divulgada no sábado (1º) através das redes sociais da empresa, acompanhada de um comunicado que esclarecia as circunstâncias da morte.

Segundo a nota, o artista foi vítima de um acidente doméstico e não houve envolvimento de substâncias ilícitas, crime ou suicídio: “É com o coração pesado que compartilho a notícia do falecimento do nosso amado Marcel, o homem que todos vocês conheceram e amaram como Tim Kruger. Para o público, ele era o melhor ator pornô ruivo; para mim, ele era um parceiro doce e atencioso por mais de 20 anos. Ele também era meu melhor amigo. Ele tocou a vida de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”.

O comunicado, aparentemente escrito por seu parceiro de longa data, destacou que o ator, cujo nome verdadeiro era Marcel, era não apenas um profissional reconhecido no meio, mas também uma pessoa querida por amigos e familiares. Em tom emocionado, o autor do texto pediu respeito ao período de luto e ressaltou que o legado do artista permanecerá vivo na memória daqueles que o conheceram.

Ator pornô Tim Kruger morre aos 44 anos - Foto: Reprodução/X

Pedido de respeito e combate a especulações

Diante das frequentes especulações que cercam falecimentos na indústria do entretenimento adulto, o comunicado enfatizou que a morte de Kruger foi resultado de um acidente doméstico simples. A intenção era evitar rumores e interpretações equivocadas sobre as circunstâncias do ocorrido.

Kruger era um dos nomes mais conhecidos no segmento de conteúdo adulto, tendo conquistado uma base fiel de admiradores ao longo dos anos. Além da carreira, também ganhou atenção na mídia por interações nas redes sociais, incluindo uma proposta ousada que envolveu nomes como Pabllo Vittar e Lucas Lucco.

Em 2018, o astro internacional agitou as redes sociais ao compartilhar o link em sua conta no X, antigo Twitter, e dizer: “O clipe de Pabllo Vittar e Lucas Lucco é melhor que pornô. Eu quero um ménage à trois”. O tweet recebeu inúmeras curtidas e RT’s.

Com informações: Revista Quem