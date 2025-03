‘Memórias de um caracol’ está na Netflix? O aclamado filme de animação indicado ao Oscar

No dia 20 de fevereiro foi lançado em vários países o filme ‘Memórias de um Caracol’, do diretor Adam Elliot e indicado ao Oscar na categoria Melhor Filme de Animação.

O longa-metragem australiano feito em stop-motion conta a história de Grace, uma garota solitária com uma paixão por caracóis e um amor intenso por livros. Ainda jovem, quando separado de seu irmão gêmeo Gilbert, que cospe fogo, ele cai em grande tristeza.

Apesar de uma série contínua de dificuldades, a inspiração e a esperança surgem quando ele forma uma amizade duradoura com uma velha excêntrica chamada Pinky, que lhe mostra que a vida é cheia de esperança.

O filme também tem dublagem em espanhol latino liderada por Cassandra Ciangherotti e Regina Huerta como Grace, Magda Giner como Pinky, Emilio Treviño e Elian Garcés como Gilbert e Javier Ibarreche como Ken. A direção foi de Leyla Rangel do CineDub.

Demorou 8 anos para ser concluído

‘Memórias de um Caracol’ chega aos cinemas graças à visão de Adam Elliot. Voltando totalmente ao cinema, o artista atuou como diretor, escritor e animador na história de Grace. O cineasta foi o criador de ‘Mary and Max’, filme indicado ao Oscar, em 2008.

Segundo o portal Paloma y Nacho, este projeto nasceu como resultado de um acontecimento importante na vida do animador, a morte de seu pai, e depois disso foi feito em stop-motion por um longo período de oito anos. Isso aconteceu em decorrência da pandemia de COVID-19, que incentivou o trabalho de filmagem.

Em sua produção, o filme australiano foi feito totalmente à mão e, ao rejeitar o CGI ou as novas tecnologias, conseguiu contar com mais de 7 mil peças de barro, desde personagens e adereços, para criar os cenários de todas as cenas.

“Nossos sete animadores capturaram apenas 5 a 10 segundos de filmagem por dia durante 33 semanas. “É feito para a tela grande, então você pode ver todos os detalhes”, disse ele em comunicado.

135 mil frames para o filme

O filme, que tem 135 mil frames, foi produzido pela Arenamedia. Da mesma forma, contou com a participação de Sarah Snook, Jacki Weaver, Mason Litsos, Agnes Davison, Daniel Agdag, Saxon Wright, Tony Armstrong e do próprio Elliot em sua dublagem.

O filme foi lançado no México no dia 20 de fevereiro e chegará a outros países como Argentina e Venezuela, no dia 27; Colômbia em 12 de março e Chile em 19.