Chegou o dia! ‘Ainda Estou Aqui’ recebe homenagem especial da Globo e aumenta expectativas para o Oscar

A equipe e o elenco do filme Ainda Estou Aqui, produção original do Globoplay, foram homenageados pela Globo em um jantar especial realizado em Los Angeles. O evento celebrou a trajetória da obra, que conquistou grande reconhecimento internacional e acumula indicações ao Oscar 2025. Com três nomeações na premiação mais importante do cinema, o longa reafirma o crescimento das produções brasileiras no cenário global.

O encontro reuniu atores, diretores e profissionais envolvidos na realização do filme, além de convidados da indústria cinematográfica. Para os presentes, a noite foi um momento de reconhecimento e celebração do impacto que a produção alcançou. Entre os discursos, a emoção marcou a fala de Chico Paiva, neto de Eunice e Rubens Paiva, que destacou o quanto o longa resgatou a memória de sua família de forma especial.

Reconhecimento internacional e impacto cultural

Desde sua estreia, a obra tem chamado atenção da crítica e do público, conquistando prêmios em festivais ao redor do mundo. O filme, que aborda uma narrativa profundamente emocional e baseada em fatos reais, proporcionou ao público reflexões sobre memória, resistência e história. A indicação ao Oscar representa não apenas um marco para o Globoplay, mas também para o cinema nacional, que ganha cada vez mais espaço em premiações internacionais.

Além da forte recepção crítica, a produção também impactou o público, despertando debates sobre temas históricos e sociais. A trama, que mescla emoção e realidade, tem sido apontada como uma das mais importantes do ano, se consolidando como uma referência na cinematografia brasileira contemporânea.

Com a cerimônia do Oscar se aproximando, as expectativas em torno do desempenho do filme na premiação são altas. O reconhecimento da Academia reflete o esforço da equipe e a qualidade da obra, que já soma mais de 35 prêmios nacionais e internacionais. Caso conquiste uma estatueta, o feito se tornará um marco para as produções audiovisuais do país, abrindo novas portas para o mercado brasileiro no exterior.

Fonte: Gshow