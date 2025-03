Atriz de Pedaço de Mim acerta participação em série sobre o jogo do bicho

Ágatha Marinho está no elenco de Os Donos do Jogo, série original da Netflix que explora o jogo do bicho e a máfia da contravenção no Rio de Janeiro. Ainda não há informações sobre qual será a sua personagem na trama protagonizada por André Lamoglia, que leva o personagem Profeta.

Sem data de estreia no catálogo da plataforma, a nova produção nacional é dirigida por Heitor Dhalia, que também é o criador, ao lado de Bernardo Barcellos e Bruno Passeri. Já Mariana Torres, Luciana Pessanha, Rafael Spínola e Rosana Rodini assinam o roteiro.

Segundo o enredo, Os Donos do Jogo narra a história de um jovem conhecido como Profeta que busca crescer no império do jogo do bicho, mas descobre que a violência e a corrupção fazem parte desta luta pelo poder. É esperado cenas e personagens complexos nesta produção de oito episódios.

Elite André Lamoglia deixou a escola Las Encinas para protagonizar Os Donos do Jogo, nova série brasileira da Netflix (Instagram @andrelamoglia/Reprodução)

Minissérie sobre futebol

A Netflix confirmou que a Copa do Mundo do México, de 1970, inspira a próxima minissérie original feita para o seu catálogo. Num comunicado, a plataforma garantiu que os momentos inesquecíveis da campanha histórica da seleção brasileira serão recriados nesta produção fictícia, gravada no Brasil e no país sede do mundial.

Mundial de 1970 Da esquerda para a direita, Rafael Dornellas, Paulo Morelli, Pedro Morelli e Naná Xavier produzem série sobre o campeonato de futebol para Netflix (Aline Arruda/Netflix)

A minissérie é inspirada em eventos reais e traz, de forma fictícia, os jogadores que protagonizaram a vitória do Brasil, mergulhando nos desafios, paixões e temores de Pelé, Tostão, Félix, Carlos Alberto, Jairzinho, Gérson e Rivellino, além do técnico Zagallo.

O enredo se desenrola em um dos momentos mais marcantes tanto do futebol quanto da política brasileira, em meio à fase mais dura do regime militar. Enquanto a equipe demonstra sua genialidade em campo sob a enorme pressão de representar um país inteiro. A minissérie ainda não tem data de estreia.