‘A história da minha família’: sobre o que é a série italiana que está na Netflix?

Os amantes de dramas familiares emocionais estão muito satisfeitos com a mais recente adição emocionante que a Netflix fez ao seu catálogo neste gênero: a série italiana ‘A história da minha família’.

ANÚNCIO

Desde sua estreia, no dia 19 de fevereiro, a produção conseguiu emocionar a todos com sua história sensível e realista. Aliás, está entre as séries mais vistas da plataforma atualmente.

Porém, se você não sabe do que se trata o projeto que parece deixar muitos assinantes do serviço chorando, continue lendo a sinopse da série para decidir se também vai assisti-la.

Cena da série 'A história da minha família' |

Sobre o que é a série ‘A história da minha família’?

A história da minha família gira em torno de Fausto. Após ser diagnosticado com uma doença terminal, ele decide começar a preparar sua família disfuncional não apenas para continuar sem ele.

Também para garantir que seus dois filhos pequenos sejam bem cuidados quando ela estiver fora. Porém, antigas brigas familiares dificultam a tarefa. Ele conseguirá unir seu clã antes de sua morte?

Eduardo Scarpetta como Fausto e Tommaso Guidi como Ercole em ‘A história da minha família’ |

LEIA TAMBÉM:

Ainda Estou Aqui chega ao Reino Unido sendo a maior bilheteria da história

ANÚNCIO

O público da TV Globo não gostou nada dessa atuação no trailer de Vale Tudo

Agressor de Marcelo Rubens Paiva segue impune; polícia analisa imagens

“Esta é a história de Fausto e do último dia de sua vida: uma história de alegria, paixão, amor pelos filhos e confiança no futuro. É também a história do amor absoluto e do seu ponto de ruptura dramático e definitivo”, lê-se na sinopse oficial partilhada pela Netflix.

“Mas acima de tudo, é a história de uma família como nenhuma outra, um clã ao qual Fausto impõe responsabilidades inesperadas. É uma história de alegrias e fracassos, de risos, de pessoas capazes de cometer os erros mais gigantescos e os pequenos gestos mais heroicos, em que todos – sem exceção – tentam dar o seu melhor tomando as piores decisões”, conclui.

Massimiliano Caiazzo como Valerio, Eduardo Scarpetta como Fausto e Cristiana Dell'Anna como Maria em ‘A história da minha família’ |

‘A história da minha família’ conta seu enredo em seis episódios. O drama agridoce foi criado por Filippo Gravino e estrelado por Eduardo Scarpetta, Vanessa Scalera e Massimiliano Caiazzo.