Homem morto após ser atingido por vaca vira caso nesta série do History

A morte de João Maria de Souza, de 45 anos, em julho de 2013, chamou a atenção do noticiário brasisleiro e mundial e será detalhada no primeiro episódio da 2ª temporada da série Inacreditável, prevista para estrear em 8 de março, às 21h20, no History. O mineiro, de Caratinga, foi dado como morto após ser atingido por uma vaca de 600 quilos, caída do telhado.

Na época, o site do Diário de Caratinga informou que o animal teria saído do pasto e decidido um morro e que a proximidade entre o telhado e um barranco facilitou que ele pisasse a cobertura da casa, que não suportou o peso. João chegou a ser socorrido com suspeita de fratura numa perna e ferimentos no rosto e no braço, mas morreu no dia seguinte, em decorrência de uma hemorragia aguda e traumatismo torácico-abdominal.

History O ator Dan Aykroyd, famoso pelos filmes Os Irmãos Cara-de-Pau e Os Caça-Fantasmas, apresenta programa de casos inacreditáveis (Divulgação)

Além deste, outros casos reais chocantes são apresentados por Dan Aykroyd, ator famoso pelos filmes Os Irmãos Cara-de-Pau e Os Caça-Fantasmas, com uma pitada de humor, que é seu ponto forte. O programa faz sucesso nos Estados Unidos, reunindo especialistas, autores, acadêmicos, médicos e historiadores para comentar sobre as situações.

“É preciso que o caso desafie a crença em grande medida. Tem de ser algo que, quando você ouve, você diga que é impossível e não poderia ter acontecido, e também tem que ser apoiado por pesquisa e realidade”, afirma o apresentador.

Além da morte do mineiro João Maria de Souza, o episódio de estreia da 2ºª temporada de Inacreditável apresenta outras coisas estranhas que já caíram do céu, como crustáceos e banheiras. A classificação indicativa é de 10 anos.