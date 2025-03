Essa é a comédia romântica com Júlia Roberts e George Clooney PERFEITA para embalar sua noite de sábado

As noites de sábado em casa costumam ser verdadeiramente tediosas não é mesmo? No entanto, tudo pode mudar quando você encontra o filme perfeito para ver no streaming.

Por isso, aqui temos uma dica que promete prender seus olhos da TV. Trata-se da comédia romântica ‘Ingressos Para o Paraíso’ [no inglês, ‘Ticket to Paradise’], lançada em 2022 e adicionada recentemente ao catálogo de filmes da Netflix.

Dirigido Oliver Parker e escrito por Parker e Daniel Pipski, o longa-metragem traz a história de uma jovem chamada Lily, que viaja para Bali, uma ilha da Indonésia, na companhia da melhor amiga, Wren, para uma excursão de pós-graduação.

Lá, em um impulso, ela decide largar tudo para se casar com um morador local. Por isso, seus pais, Georgia e David, que são divorciados e se odeiam, decidem se unir para sabotar o casamento iminente da filha.

Veja o trailer oficial:

O filme é estrelado pelo trio Kaitlyn Dever, famosa por sua atuação na série ‘Short Term 12’, Julia Roberts, premiada atriz que já protagonizou sucessos como ‘Erin Brockovich – Uma Mulher de Talento’, ‘Notting Hill’ e ‘Uma Linda Mulher’, e o ator George Clooney, que integrou o elenco de produções como ‘Batman e Robin’ e a franquia ‘Onze Homens e um Segredo’.

Além deles, o elenco ainda inclui nomes como Lucas Bravo, Maxime Bouttier, Billie Lourd, Cintya Dharmayanti, Romy Poulier, Genevieve Lemon, Dorian Djoudi, Inaya Servais, Tim Appleton, Ifa Barry, Kyoko Yates, entre outros atores.

‘Ingresso Para o Paraíso’ tem 1 hora e 44 minutos de duração, classificação indicativa para maiores de 12 anos e, atualmente, está entre os filmes mais assistidos da Netflix. Sendo assim, corra já para ver!