Saiba quem foi o primeiro artista brasileiro que fez Neymar ‘suar de nervoso’

Durante uma entrevista ao podcast Pod Pah, Neymar relembrou momentos marcantes do início de sua carreira. Apesar de estar acostumado a lidar com grandes personalidades do esporte e da mídia, ele confessou que um encontro inesperado o fez perder a calma.

O jogador, que sempre se descreveu como tranquilo diante da fama, revelou que ficou nervoso ao conhecer Renato Aragão, famoso por interpretar o icônico Didi. O episódio aconteceu em um evento, quando o atleta estava acompanhado de sua então namorada, que já circulava no meio artístico. Sem aviso prévio, ele foi apresentado ao humorista e, segundo suas palavras, começou a suar e a tremer ao cumprimentá-lo.

Veja a entrevista:

O impacto do encontro e outros ídolos que marcaram sua vida

Ao compartilhar a experiência, o jogador detalhou que não conseguiu esconder o nervosismo. Ele relatou que apertou a mão da namorada e, ao vê-la indiferente à presença do artista, tentou explicar sua empolgação. Para ele, encontrar o eterno Didi foi um momento especial e inesperado, já que cresceu assistindo aos programas do humorista.

Além de Renato Aragão, ele também mencionou outros grandes nomes que o deixaram impressionado. Entre eles, destacou o ex-jogador de basquete Michael Jordan e o astro da NBA Stephen Curry. Segundo o atacante, estar frente a frente com essas lendas foi uma experiência única, mesmo para alguém habituado ao convívio com celebridades.