Polêmica no Carnaval: Claudia Leitte é vaiada ao mudar letra de música no trio de Carlinhos Brown

A cantora Claudia Leitte enfrentou uma recepção nada amistosa ao subir no trio elétrico de Carlinhos Brown na abertura do Carnaval de Salvador. O episódio aconteceu na última quinta-feira (27) e gerou grande repercussão nas redes sociais. O motivo das vaias está relacionado a uma polêmica recente envolvendo a artista, que alterou um verso da música Caranguejo, substituindo a referência a Iemanjá por uma menção a Jesus Cristo.

O público, dividido entre aplausos e reprovação, expressou sua insatisfação assim que a cantora foi anunciada. O vídeo do momento foi amplamente compartilhado na internet, destacando a forte reação da plateia. Apesar da situação desconfortável, ela seguiu com a apresentação ao lado do anfitrião, que se posicionou em defesa da convidada.

Veja:

Alteração na música e acusação de intolerância religiosa

A polêmica começou quando fãs de axé perceberam que a cantora havia modificado a letra de Caranguejo, um clássico do gênero. O trecho original saudava Iemanjá, uma das principais divindades das religiões afro-brasileiras, mas foi substituído por uma referência cristã. Nas redes sociais, internautas criticaram a mudança, alegando que a decisão refletia intolerância religiosa e desrespeito às tradições afro-brasileiras.

A repercussão negativa culminou em uma petição enviada ao Ministério Público da Bahia (MP-BA). O Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras (Idafro) solicitou que a artista não fosse contratada pelo governo estadual para eventos públicos. O caso segue em análise pela Promotoria de Justiça.

Carlinhos Brown sai em defesa da cantora

Diante das acusações, Carlinhos Brown defendeu a colega de profissão, negando que ela tivesse qualquer intenção racista. Em entrevista concedida anteriormente, o músico enfatizou que a canção tem caráter laico e que cada pessoa tem direito à sua manifestação espiritual. Ele também destacou que, apesar da polêmica, a amizade entre os dois permanece intacta.

Mesmo sob críticas, a cantora recebeu apoio de parte dos fãs que estavam no trio elétrico. Registros feitos por admiradores mostraram que, enquanto algumas pessoas vaiavam, outras aplaudiam e cantavam junto.