Laudo preliminar de Gene Hackman não aponta violência, mas autoridades seguem investigando

A polícia de Santa Fé, no Novo México, divulgou informações preliminares sobre a morte do ator Gene Hackman, de 95 anos, e de sua esposa, Betsy Arakawa, de 63. O casal foi encontrado sem vida em sua residência na quarta-feira (26). O relatório da autópsia inicial não apontou sinais de violência, mas exames toxicológicos e testes de monóxido de carbono foram solicitados para determinar as causas.

Além dos dois, um dos cães da família também foi encontrado morto no local, enquanto outros animais estavam saudáveis. Até o momento, nenhuma hipótese foi descartada, e as autoridades seguem investigando o caso.

Detalhes do ocorrido e investigações em andamento

A descoberta dos corpos ocorreu quando um funcionário chegou à residência para realizar um serviço de manutenção. Sem resposta dos moradores, ele acionou a segurança do condomínio, que encontrou os corpos através de uma janela e contatou imediatamente a polícia.

Ao chegarem, os agentes encontraram a pianista já sem vida no banheiro, ao lado de um frasco de medicamentos aberto e um aquecedor portátil tombado. O ator estava em outro cômodo, completamente vestido e sem sinais aparentes de luta ou lesões.

Diante das circunstâncias, os investigadores solicitaram um mandado para buscar evidências adicionais na casa. A suspeita é de que Betsy estivesse morta há mais tempo, pois seu corpo já apresentava sinais de decomposição. O xerife responsável pelo caso destacou que, apesar de não haver indícios imediatos de crime, a natureza das mortes exige uma apuração detalhada.

A trajetória de Gene Hackman

Com uma carreira marcada por papéis icônicos, Hackman foi um dos grandes nomes do cinema norte-americano. Vencedor de dois prêmios Oscar, destacou-se em filmes como Operação França (1971) e Os Imperdoáveis (1992).

Além de atuar, também se aventurou na literatura após sua aposentadoria, lançando livros de ficção. Desde 2004, optou por uma vida mais reservada ao lado da esposa, longe dos holofotes.

Com informações: TMZ