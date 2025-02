Do paredão à liderança: Vitória Strada vence Prova do Líder e garante mais uma semana no ‘BBB 25′

A disputa pelo prêmio milionário do Big Brother Brasil está cada vez mais acirrada! Na noite desta quinta-feira (23), aconteceu a segunda Prova do Líder individual , trazendo ainda mais estratégia e tensão para o reality. E quem brilhou na dinâmica foi Vitória Strada, garantindo o tão desejado posto de Líder da semana! A sister enfrentou a berlinda na última terça-feira (25) e agora carrega a imunidade.

Com a liderança em mãos, Vitória não só conquista imunidade e mais uma semana na casa, como também assume o poder de indicar um participante direto ao paredão. E, com alianças se consolidando e rivalidades pegando fogo, a grande pergunta que fica é: quem será a primeira dupla emparedada e eliminada da edição?

As próximas jogadas prometem reviravoltas eletrizantes! Então, prepare-se para muita estratégia, surpresas e, claro, aquela dose de treta que a gente ama. Faça suas apostas e continue de olho no jogo!

Última eliminação

Na noite desta terça-feira (25), Diogo Almeida se despediu do Big Brother Brasil 25 após receber 43,93% dos votos do público. O irmão Vitória Strada (32,61%) e sua mãe, Vilma (23,46%) , e agora a disputa pelo prêmio milionário segue com 17 participantes.

A formação do paredão começou no sábado (22), quando Diogo atendeu o Big Fone e foi automaticamente indicado, levando consigo Thamiris . No entanto, Camilla usou o Poder Curinga para salvar uma amiga e indicar Vilma em seu lugar. Já Vitória Strada foi a escolha do líder João Pedro , enquanto Camilla , a mais votada da casa, disputou a Prova Bate-Volta com Diogo e Vilma, escapando da eliminação.

