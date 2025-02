Com show marcado no Brasil, Justin Timberlake cancela apresentação nos EUA por motivos de saúde

Na última quinta-feira, dia 27 de fevereiro, o cantor e compositor Justin Timberlake, de 44 anos, usou seu perfil no Instagram para anunciar o cancelamento do show que faria em Columbus, Ohio, Estados Unidos.

O ex-integrante da boy band ‘N Sync, que está com show marcado no Brasil para o dia 30 de março no Lollapalooza 2025, contou que precisou cancelar a apresentação que aconteceria na quinta-feira devido a uma forte gripe.

“Pessoal, estou de coração partido. Tenho que cancelar o show desta noite. Vim para a passagem de som lutando contra a gripe e agora ela tomou o melhor de mim”, escreveu o artista, dono de hits como ‘Mirrors’ e ‘Cry Me A River’.

“Me mata por dentro desapontar vocês e minha equipe que trabalhou tão duro para fazer esse show acontecer. Eu quero tranquilizar vocês. Todos receberão reembolso de seus ingressos. Amo vocês”, finalizou.

Timberlake está rodando o mundo com a turnê ‘A Forget Tomorrow World Tour’, que começou em 29 de abril de 2024 em Vancouver, Canadá. A turnê é a sétima do astro e a primeira em cinco anos.

Na seção de comentários, a notícia dividiu os fãs de Justin Timberlake. Enquanto muitos estimaram melhoras ao artista, outros o criticaram pelo cancelamento. Isto porque essa não é a primeira vez que o cantor precisa cancelar suas apresentações.

Em outubro do ano passado, Justin precisou cancelar um show após sofrer uma “lesão” e, em dezembro, ao machucar as costas.

“Isso vai arruinar a turnê”, escreveu uma pessoa nos comentários da publicação. “Você está gripado e decide avisar todo mundo 10 minutos antes? Não é certo!”, comentou a segunda. “Esse é o seu único problema agora? Sério mesmo?”, disse a terceira.