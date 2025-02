2ª temporada de 'Doctor Who' estreia em abril no Disney+; 3 motivos para acompanhar

A contagem regressiva acabou! A 2ª temporada de ‘Doctor Who’ estreia no dia 12 de abril (sábado) no Disney+, trazendo novos desafios, mistérios e reviravoltas para os fãs da icônica série de ficção científica. Com um elenco renovado e participações especiais de peso, essa fase promete ser ainda mais eletrizante!

Confira 3 motivos para não perder essa nova jornada pela TARDIS:

1. Ncuti Gatwa está de volta como o Doctor!

Depois de conquistar o público com seu carisma e energia no especial de Natal, Ncuti Gatwa retorna para protagonizar uma temporada cheia de emoção e descobertas. Dessa vez, ele tem uma nova companheira de viagem, Belinda Chandra (interpretada por Varada Sethu), e juntos enfrentarão desafios inesperados no espaço-tempo.

2. Alan Cumming como o vilão do segundo episódio

O premiado ator Alan Cumming faz uma participação especial dando voz ao misterioso Sr. Ring-a-Ding, um personagem animado que ganha vida de maneira assustadora. Em 1952, ele descobre a existência do mundo real e decide explorá-lo, trazendo caos e perigo. Segundo o showrunner Russell T. Davies, “só Alan Cumming poderia trazer tanta malícia, perigo e diversão a um desenho animado fugitivo”.

3. Novos mistérios e desafios na TARDIS

Dessa vez, o Doctor precisa ajudar Belinda Chandra a voltar para a Terra, mas uma força misteriosa impede seu retorno. Isso leva a uma jornada repleta de perigos, inimigos inéditos e desafios jamais vistos antes na história da série. Com um elenco de apoio de peso e uma trama promissora, essa temporada promete ser inesquecível!

Anote na agenda: a 2ª temporada de Doctor Who estreia dia 12 de abril no Disney+!