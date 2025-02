Um adolescente como suspeito de homicídio neste drama da Netflix

Um menino de 13 anos acaba preso pelo homicídio de uma adolescente que frequenta a mesma escola que ele em Adolescência, minissérie britânica que estreia no catálogo da Netflix em 13 de março.

Jamie Miller, vivido pelo ator Owen Cooper, é o protagonista desta produção que mostra como a realidade de uma família muda do avesso quando uma acusação desta magnitude acontece. Stephen Graham interpreta Eddie Miller, pai de Jamie.

Já Ashley Walters interpreta o papel do Detetive Inspetor Luke Bascombe, e Erin Doherty é Briony Ariston, a psicóloga clínica destacada para o caso de Jamie.

O que diz a Netflix

Segundo a sinopse da Netflix, a minissérie britânica Adolescência é uma história intensa, que em cada episódio “se desenrola em tempo real”. Aos assinantes, a plataforma diz que todos os personagens principais, desde a família envolvida até aos detetives que investigam, procuram respostas desta tragédia chocante: “Quem é realmente responsável? Porque aconteceu? Poderia ter sido evitado?”, pergunta a Netflix.

“Um dos nossos objetivos era perguntar o que está acontecendo com nossos jovens hoje em dia e que pressões enfrentam por parte dos amigos, da internet e das redes sociais. E as pressões que resultam de tudo isso são tão difíceis para os jovens daqui como são para os do resto do mundo”, afirma Stephen Graham à Netflix.