Sucessora de Black Mirror surpreende o público da Netflix e vira trend

Cassandra chegou ao catálogo da Netflix com status de sucessora da Black Mirror e já domina os primeiros lugares do top mundial e as trends do TikTok, onde a assistente virtual que dá nome a minissérie alemã ganha novas versões. Confira alguns vídeos abaixo!

ANÚNCIO

Com apenas seis episódios, esta produção de ficção científica chegou calmamente na plataforma, trazendo muita tensão, mistério na história de uma família que se muda para uma casa inteligente vintage e descobre que tudo é controlado por um dispositivo.

Leia também:

“Desde a misteriosa morte dos proprietários há mais de 50 anos, a casa inteligente mais antiga da Alemanha tem permanecido vazia. Agora, Samira muda-se para lá com a família, despertando a assistente virtual Cassandra do seu torpor de décadas”, resume a Netflix ao anunciar a chegada de Cassandra ao catálogo.

A sinopse destaca ainda que a assistente virtual desta casa abandonada é muito mais do que uma simples fada madrinha que realiza todos os desejos dos moradores: “Ela julga-se um membro da família como os demais e tudo fará para não tornar a ficar sozinha”.

Vale reforçar que, mesmo com o sucesso em todo o mundo, a Netflix ainda não confirmou se Cassandra vai ganhar uma segunda temporada.

Vida própria

Nesta série da Netflix, a personagem vivida pela atriz Lavinia Wilson tem ideias próprias e muito específicas sobre como a casa inteligente deve funcionar e não tolera nenhum tipo de falha, deixando tudo ainda mais intenso. A plataforma diz que a protagonista tem uma visão antiquada do mundo e que suas intenções são sombrias.