Um cão de porte gigante e aparência semelhante ao icônico Scooby-Doo chamou atenção no abrigo Ventura County Animal Services, na Califórnia, nos EUA. O Dogue Alemão de 180 libras (aproximadamente 81 quilos) foi resgatado como vira-lata e temporariamente acolhido por uma família, mas acabou sendo entregue ao abrigo. As informações são do site The Dodo.

ANÚNCIO

“Quando ele chegou, a equipe que foi a primeira a encontrá-lo disse que ele buscava afeição”, disse Jules Hooper, especialista em marketing do Ventura County Animal Services, ao The Dodo. “Ele estava se apoiando no funcionário, lambendo sua mão — muito amigável logo de cara, e ele nos permitiu dar a ele todas as vacinas e um exame rápido sem nenhum problema.”

Apelidado de Scooby-Doo pelos funcionários, o cachorro de 2 anos demonstrou ser extremamente afetuoso e sociável. “Ele busca carinho, adora guloseimas e tem energia de sobra”, disse Jules Hooper, do abrigo. Apesar do tamanho imponente e da força ao passear na guia, ele se dá bem com crianças e outros cães.

Scooby-Doo da vida real abandonado chega em abrigo a espera de uma família: "Buscava afeição" (Ventura County Animal Services)

Leia mais:

“Nós definitivamente poderíamos vê-lo saindo com uma gangue como a equipe da Mistério S/A”, disse Hooper. “Então, sim, ele apenas nos lembrou do Scooby Doo — era realmente simples assim.”

Scooby-Doo já está conhecendo possíveis adotantes e aguarda ansiosamente por uma família ativa e amorosa. Enquanto isso, o abrigo reforça que há muitos outros cães de grande porte esperando por um lar definitivo.

“Todos os nossos cães pequenos são adotados rapidamente, e provavelmente temos 50 cães que estão aqui há mais de 100 dias”, disse Hooper. Para aqueles que pensaram em acolher ou adotar um cão grande, há muitos meninos e meninas bons ansiosos para conhecê-lo.