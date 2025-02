Nudez de Patrick Schwarzenegger, em The White Lotus, surpreendeu parente

A nudez de Patrick Schwarzenegger em na série da Max surpreendeu Chris Pratt (The Electric State), cunhado do ator

A nudez de Patrick Schwarzenegger, na nova temporada de The White Lotus, disponível no catálogo da Max, surpreendeu Chris Pratt, que é casado com Katherine Schwarzenegger, irmã do ator, ou seja, seu cunhado.

“Sei para onde foi o meu olhar. Estava a olhar para aquele p**”, disse a estrela do filme Estado Elétrico (The Electric State), que chega em março à Netflix, em entrevista ao E!News, reforçando que não é parente de sangue de Patrick.

The White Lotus “Sei para onde foi o meu olhar. Estava a olhar para aquele p**”, disse Chris Pratt ao ver Patrick Schwarzenegger pelado na série da Max (Reprodução/Max)

Além da cena de nudez, Chris Pratt elogiou o trabalho do cunhado na quarta temporada de The White Lotus, afinando que ele está muito bem na pele do rebelde Saxon Ratliff; “É um ator muito bom, porque a personagem que ele interpreta é completamente diferente de quem ele é”.

O acontece em The White Lotus

Com 8 episódios inéditos, a nova fase de The White Lotus conta com o destaque de Natasha Rothwell, a única atriz que volta da primeira temporada, como Belinda, antiga chefe do spa da filial do Havaí.

A série criada e dirigida por Mike White segue ambientada num resort paradisíaco da rede de hotéis The White Lotus e acompanha as façanhas dos excêntricos hóspedes e dos funcionários, fazendo uma sátira social.

O elenco de The White Lotus

O elenco da nova temporada de The White Lotus é composto por Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Lalisa Manobal, Michelle Monaghan, Sam Nivola, Lek Patravadi, Parker Posey, Natasha Rothwell, Patrick Schwarzenegger, Tayme Thapthimthong e Aimee Lou Wood.

Além deles, Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravičius, Christian Friedel, Scott Glenn, Dom Hetrakul, Julian Kostov, Charlotte Le Bon, Morgana O’Reilly e Shalini Peiris aparecem em pequenas participações.