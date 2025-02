Modelo investe R$ 160 mil e reconstrói hímen para desfilar virgem no carnaval: “Quero fazer bonito”

Modelo investe R$ 160 mil e reconstrói hímen para desfilar virgem no carnaval - Foto: Reprodução/Instagram/@mouramesmo

Ravena Hanniely, modelo e musa da escola de samba Barroca Zona Sul, está prestes a realizar um grande sonho: desfilar no carnaval de São Paulo. No entanto, sua estreia vem acompanhada de uma decisão inusitada.

Para viver essa experiência de forma simbólica, ela optou por passar por uma cirurgia de reconstrução do hímen, chamada himenoplastia. Para Ravena, esse procedimento representa um recomeço, tanto pessoal quanto profissional, e ela decidiu compartilhar sua jornada com o público.

“Quis fazer algo especial para marcar essa fase. O carnaval tem um significado muito forte para mim, e essa cirurgia foi uma maneira de me sentir renovada para minha primeira vez na avenida”, explicou a musa em entrevista ao Terra.

A intervenção cirúrgica aconteceu no fim do ano passado, e desde então, ela tem seguido todas as orientações médicas, incluindo a abstinência sexual até o desfile. Porém, essa escolha trouxe consequências inesperadas para sua vida pessoal.

O compromisso com a preparação para o carnaval e a decisão de se resguardar trouxeram um desfecho amargo para seu relacionamento. O então namorado de Ravena não aceitou esperar tanto tempo e decidiu terminar a relação.

“Fiquei surpresa e magoada. Achei que teria apoio, mas percebi que nem sempre as pessoas entendem nossas escolhas. No fim das contas, aprendi a priorizar meu bem-estar”, revelou.

Apesar da decepção amorosa, a modelo segue focada na preparação para o grande dia. Além da cirurgia, investiu cerca de R$ 160 mil para sua estreia na avenida. O montante foi gasto em aulas particulares de samba, acompanhamento com personal trainer, procedimentos estéticos e até hospedagem para facilitar sua rotina durante os ensaios.

“Tenho me dedicado muito. Quero fazer bonito e mostrar que todo o esforço valeu a pena. Estou cuidando da minha alimentação, treinando bastante e participando dos ensaios da escola para entregar uma performance impecável”, destacou.