Luísa Périssé, filha do eterno “Seu Boneco”, conquista internautas com o hit “Trap do Trepa Trepa”

A internet foi tomada por um novo fenômeno musical: Luísa Périssé, de 25 anos, viralizou nas redes sociais após sua performance do Trap do Trepa Trepa no podcast Pé no Sofá Pod, apresentado por Flávia Alessandra e sua filha, Giulia Costa. Com uma batida contagiante e um tom irreverente, a canção conquistou rapidamente o público, sendo apontada como um dos grandes sucessos do carnaval de 2025.

Além do talento, a jovem também carrega uma herança artística de peso. Ela é filha da atriz e comediante Heloísa Périssé e do ator Lug de Paula, famoso por interpretar o icônico Seu Boneco na Escolinha do Professor Raimundo. O parentesco chamou ainda mais a atenção dos internautas, que se surpreenderam ao descobrir a ligação familiar entre os artistas.

Família de artistas e trajetória discreta do pai

O pai da nova sensação da internet, Lug de Paula, fez muito sucesso na televisão nos anos 90 com seu personagem cômico. Filho do lendário Chico Anysio, ele viveu Seu Boneco entre 1992 e 2001, período em que conquistou o público com seu humor característico. Apesar da fama, nos últimos anos tem levado uma vida discreta, afastado dos holofotes e morando em Florianópolis.

Já Heloísa Périssé, que esteve casada com Lug por quase uma década, seguiu brilhando no teatro, cinema e televisão. Após a separação, a atriz se casou com o diretor Mario Farias, com quem viveu um relacionamento de mais de 20 anos, encerrado em 2023.

A ascensão de Luísa no cenário musical mostra que o talento para o entretenimento parece ser algo natural na família. A jovem cantora ainda não revelou se pretende seguir uma carreira profissional na música, mas o sucesso espontâneo do Trap do Trepa Trepa indica que seu nome pode continuar em alta nos próximos meses.

