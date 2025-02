Jojo Todynho abre o jogo e revela motivo de não mostrar resultado de cirurgia plástica realizada nas pernas: “Evitar estresse”

Nesta quarta-feira, dia 26 de fevereiro, a cantora e apresentadora Jojo Todynho, de 28 anos, usou seu perfil no Instagram para explicar o motivo pelo qual ainda não compartilhou o resultado de suas pernas após cirurgia recente.

Nos stories, a campeã de ‘A Fazenda 12’, que já perdeu cerca de 80 kg, contou que a região ainda está bastante roxa. “Vocês estão pedindo para eu postar o resultado da minha perna. Ela está incrível, mas está muito inchada ainda. Ainda está com bastante roxo, por conta do tamanho da cirurgia. Estou com muito edema”, disse.

Em 2023, Jojo realizou uma cirurgia bariátrica e, desde então, tem compartilhado nas redes sociais sua nova rotina saudável. De lá para cá, a apresentadora também realizou outros procedimentos estéticos para melhorar aspectos no corpo que a incomodavam.

Ainda na rede social, Jojo alfinetou: “Então, não tem como eu mostrar o resultado que ainda não... Dá para ver, mas ainda está muito inchado. E a gente sabe que aqui tem a mulherada que torce a favor e também sabe que aqui tem o bonde das ‘peito murcho’, sem botox, que gosta de ficar criticando, perturbando a vida do outro”.

“Como eu não tenho muita paciência, eu já quero mandar tomar... Mas, não posso. Sou uma mulher chique, sábia, elegante. Eu prefiro evitar esse estresse. É isso. É a vida, gostosas. Daqui a um mês, lá para o dia 17 ou 18, eu mostro minha perninha para vocês, tá? Eu vou mostrar. Deixa eu desinchar mais um pouco, sair esse roxo”, declarou.

E acrescentou: “É isso, gatas. Vamos com tudo! É aquilo, né? Esse negócio de ‘somos todas contra um’, ‘mexeu com uma, mexeu com todas’, é só balela, só falácia. A gente sabe bem”.