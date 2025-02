A nova produção nacional do Disney+, ‘Maria e o Cangaço’, promete trazer um olhar visceral sobre a trajetória de Maria Bonita e sua relação com Lampião. Com estreia marcada para 4 de abril, a série é inspirada no livro ‘Maria Bonita: Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço’, de Adriana Negreiros, e traz Isis Valverde e Júlio Andrade nos papéis principais. Confira três pontos que tornam essa produção imperdível:

1. Um novo olhar sobre Maria Bonita

Diferente das representações tradicionais do cangaço, a série foca na perspectiva de Maria Bonita, mostrando sua força e vulnerabilidade. Maria de Déa (Isis Valverde) desafia as normas da época e impõe sua voz em um ambiente dominado por homens, enquanto enfrenta os dilemas entre a vida fora da lei e o desejo de construir uma família.

2. Elenco e direção de peso

Isis Valverde incorpora Maria Bonita em ‘Maria e o Cangaço’; saiba o que esperar da série (Reprodução/Disney+)

Com direção geral de Sérgio Machado e fotografia de Adrian Teijido, indicado ao Oscar por Ainda Estou Aqui (2023), a série conta com um elenco de destaque. Além de Valverde e Andrade, nomes como Rômulo Braga, Mohana Uchôa, Clebia Sousa, Thainá Duarte e Chandelly Braz dão vida aos personagens que marcaram o cangaço.

3. Estreia e formato da série

Maria e o Cangaço estreia exclusivamente no Disney+ em 4 de abril e contará com seis episódios disponibilizados na íntegra. Com uma abordagem intensa e cinematográfica, a produção promete emocionar o público ao revisitar os últimos anos do bando de Lampião pela ótica de uma das mulheres mais emblemáticas da história brasileira.

