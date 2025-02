De férias da produção de vídeos de sexo, Andressa Urach usa tática para curtir carnaval em Salvador

Andressa Urach, que segue faturando alto com a produção de vídeos de sexo, resolveu tirar uns dias de férias para curtir o carnaval. Ela viajou com familiares para Salvador, na Bahia, e revelou aos seus seguidores que usa algumas táticas para curtir a folia nas ruas. Além disso, a ex-Miss Bumbum aproveitou para mandar um recado para um misterioso novo affair.

Em postagens nos stories de seu Instagram, a loira mostrou o look escolhido para sair nas ruas de Salvador. Usando um boné, tênis e uma roupa jeans, ela afirmou que esperava não ser reconhecida. "Mamãe se disfarçou para curtir o Carnaval de Salvador”, escreveu ela.

Andressa publicou um vídeo, enquanto dançava em um camarote ao lado da mãe, mas logo afirmou: "Ficamos no camarote e estava legal pagarmos de ricos! Mas não tem nada melhor do que ficar no meio de quem é feliz de verdade. Vamos viver?“, disse a loira.

Em meio aos vídeos, ela mandou uma mensagem a um suposto novo amor. “Sorte que a mamãe é fiel... Vem logo, bebê. Mamãe tá como...”, disse ela, que ficou solteira recentemente.

Polêmica com Luiza Ambiel

Mesmo de férias, Andressa Urach não resiste a uma polêmica. Ela fez comentários após saber que Luiza Ambiel, musa da “Banheira do Gugu”, gravou um vídeo de sexo com seu ex-namorado Cassiano França.

“Gente, a velha da banheira, para ganhar dinheiro no pornô, precisa pegar meu ex pra sair nos sites. Cara, eu tenho que rir, né? Essas velhas, todas pegam os meus ex. Todas. Querem vender no pornô, e pegam os meus ex. Mamãe escolhe os boys gatos, né? Fazer o quê? Os bonitos vão lá, comparecem, aí a mamãe larga e elas vão lá pegar os boys pra ganhar hypezinho”, afirmou Andressa.

“Aí tem todos os sites nas costas da mamãe, porque a nota não é nem delas, tipo assim, fulana e tal. Tá lá com o ex da Andressa Furac. A mamãe está em todas, até na nota que os outros tão trepando. Mamãe é fod*, né? Fala sério. A mamãe tá nas notas dos outros, trepando”, ressaltou a loira.