Ator do filme Operação França morre aos 95 anos. Polícia investiga a causa

A polícia de Santa Fé, no Novo México, confirmou a morte do ator Gene Hackman, estrela do filme Operação França, aos 95 anos, e de sua esposa, a pianista clássica Betsy Arakawa, de 63 anos, com quem estava casado desde 1991. O casal foi encontrado sem vida na tarde de quarta-feira, em casa.

“Não acreditamos que crime tenha sido um fator nas mortes, mas a causa exata da morte não foi determinada neste momento”, informou o gabinete do xerife de Santa Fé ao Sky News. Mas, até o momento, a causa das mortes não foram reveladas.

Gene Hackman é uma das maiores estrelas de sua geração em Hollywood, Estados Unidos, e recebeu dois Oscars, um pelo filme Operação França (1971), como Melhor Ator, e outro pelo longa Os Imperdoáveis (1992), como Melhor Ator Coadjuvante.

O ator veterano também fez sucesso em outras produções ao longo da carreira, sendo indicado ao Oscar pelos filmes Bonnie e Clyde: Uma Rajada de Balas (1967), Meu Pai, Um Estranho (1970) e Mississippi em Chamas (1988). Atrás das Linhas Inimigas (2001), O Júri (2003) e Uma Eleição Muito Atrapalhada (2004) foram os últimos filmes do ator.

Aposentado de Hollywood

Gene Hackman resolveu deixar os filmes de Hollywood em 2004 para viver uma vida tranquila em Santa Fé. Ele deixa três filhos, frutos do relacionamento com sua ex-esposa, Fay Maltese, com quem ficou casado entre 1956 e 1986.