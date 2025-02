A história da mulher que castrou o marido em 1993 é contada neste filme

A história de Lorena Bobbitt, uma mulher equatoriana conhecida por ter castrado o marido, um militar americano, em 1993, é contada no filme ‘Lorena Bobbitt: A Mulher que Castrou o Marido’, exibido no dia 4 de março, 22h, na programação do Lifetime Movies.

Ela tinha 22 anos e morava na cidade de Manassas, na Virgínia, Estados Unidos, quando tudo aconteceu e o caso real ganhou espaço nos noticiários. A jovem agiu com as próprias mãos, cortando pênis de John Bobbitt com uma faca, para acabar com os anos de abuso.

Com o órgão genital do marido em mãos, Lorena dirigiu pela cidade e jogou o membro pela janela. Ao mesmo tempo, a polícia foi chamada e o pênis decepado foi encontrado por cães farejadores em um matagal próximo a uma rodovia.

A história deste chocante filme exibido no canal fechado Lifetime Movies dá seu ponto de partida a partir dos primeiros encontros do casal e evolui para o namoro e para o casamento, que durou quatro anos. O longa original é protagonizado por Dani Montalvo (Dispatches From Elsewhere), que dá vida a Lorena Bobbitt, e Luke Humphrey (Tiny Pretty Things), na pele de John Bobbitt e conta com a própria acusada como produtora executiva.

Lorena Bobbitt: A Mulher que Castrou o Marido Lorena Bobbitt se tornou um nome comum nos noticiários de todo o mundo em junho de 1993 (Divulgação )

Lorena afirma que nada escapou e que o público assiste o que realmente aconteceu:“A violência doméstica é uma realidade e precisamos ter consciência do que está acontecendo. Estamos vivendo uma epidemia social. Isso não pode continuar assim. Temos que quebrar o silêncio”, desabafou Lorena sobre a importância do filme.

O julgamento de Lorena e John

O caso envolvendo o casal Bobbitt foi parar na Justiça e Lorena foi considerada inocente por insanidade temporária, após castrar o marido, já John foi acusado de violência sexual e também saiu inocentado. Anos depois, o ex-marido virou ator pornô e circulou na mídia norte-americana em diversos escândalos e chegou a responder por outros casos de abuso contra mulheres.