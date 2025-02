Uma minissérie inédita sobre o mundial do México chega a Netflix

A Netflix confirmou que a Copa do Mundo do México, de 1970, é o foco da próxima minissérie original produzida para o seu catálogo. A plataforma garantiu que vai recriar momentos inesquecíveis da campanha histórica da seleção brasileira no campeonato de futebol e que a produção fictícia será gravada em 2025 no Brasil e no país sede do campeonato.

ANÚNCIO

Leia também:

Inspirada em eventos reais, a minissérie traz ao público, de forma fictícia, os grandes jogadores que protagonizaram a campanha da equipe nacional brasileira de futebol rumo ao tricampeonato no mundial de 1970 e mergulha nos desafios, paixões e temores de Pelé, Tostão, Félix, Carlos Alberto, Jairzinho, Gérson e Rivellino, além do técnico Zagallo.

Dirigida por Pedro Morelli e Paulo Morelli e criada por Naná Xavier e Rafael Dornellas, o enredo se desenrola em um dos momentos mais marcantes tanto do futebol quanto da política brasileira, em meio à fase mais dura do regime militar. Enquanto a equipe demonstra sua genialidade em campo sob a enorme pressão de representar um país inteiro. A minissérie ainda não tem data de estreia.

O teaser da 5ª temporada de Você

Prepare-se para o capítulo final da sombria e sangrenta história de Joe Goldberg (Penn Badgley), o homem mais sortudo de Nova York. A Netflix revelou na terça-feira (25) o novo teaser da 5ª e última temporada de Você, que estreia em 24 de abril.

Nos últimos episódios da série, Joe retorna aos Estados Unidos para curtir o casamento com Kate (Charlotte Ritchie)... Até que sua vida perfeita é ameaçada pelos fantasmas do passado e seus desejos sombrios. Será que Joe finalmente enfrentará as consequências de seus atos, ou sairá novamente ileso?