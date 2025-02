‘Tá um filézinho’: Bolsonaro joga charme para Jojo Todynho e sugere futuro na política

A relação entre Jair Bolsonaro e Jojo Todynho tem chamado atenção. O ex-presidente, em entrevista à TV LeoDias, fez elogios à artista, especialmente por sua transformação física após uma cirurgia bariátrica. “Tá bonita, hein. Jojo, você tá um filezinho, Jojo”. Ele também ressaltou sua admiração pela personalidade forte e autêntica da cantora.

A aproximação entre os dois começou por meio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que compareceu ao aniversário da funkeira e a presenteou com uma carta escrita à mão. Esse gesto foi um dos pontos que fortaleceram a relação entre eles.

Além da troca de elogios, o político compartilhou detalhes sobre como surgiu essa conexão. Segundo ele, decidiu ligar para a cantora em seu aniversário, destacando que já acompanhava sua trajetória, inclusive seu casamento com um tenente do Exército. Durante a conversa, ficou evidente que ambos compartilham pensamentos semelhantes.

“Liguei para ela no aniversário dela. Vi quando ela se casou com um tenente do exército. Vi algumas declarações dela, bacana pô. Ela fala o que realmente tem que falar e a gente bate 100% no pensamento. Somos iguais”

Convite político e novos rumos

Durante a entrevista, Bolsonaro foi questionado sobre a possibilidade de Jojo ingressar na política. Sem hesitar, ele afirmou que a funkeira estaria convidada a concorrer a um cargo, sugerindo tanto uma candidatura estadual quanto federal. Embora a artista ainda não tenha comentado sobre essa possibilidade, a declaração gerou repercussão.

A postura da cantora, conhecida por sua espontaneidade e opiniões firmes, tem sido um dos pontos de aproximação entre os dois. O ex-presidente enfatizou que admira sua maneira de se expressar.