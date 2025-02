Sam Sabbá integra elenco da última temporada de “Reis” como Malakiel na Record

O ator Sam Sabbá fará sua estreia na TV aberta na 13ª e última temporada da série ‘Reis’, da Record TV. Animado com a oportunidade, ele interpreta Malkiel, um jovem guerreiro, e ressalta a importância desse momento na carreira.

“Sempre sonhei em trabalhar na televisão, e agora está acontecendo. Essa é uma chance de alcançar um público muito maior e mostrar meu trabalho de um jeito diferente”, destaca.

Para dar vida ao personagem, Sabbá passou por um intenso processo de preparação, focado na autenticidade e na imersão no contexto histórico da trama. “Estudei bastante o roteiro. Quero trazer o máximo de verdade para o personagem e fazer com que ele “mexa” com o público”, afirma.

As gravações acontecem no Rio de Janeiro, cidade que, segundo o ator, trouxe um novo fôlego para sua rotina. “O Rio tem uma energia única e me trouxe um sentimento de recomeço, seja nos hábitos ou na rotina. A mudança é sempre muito boa para renovar os ares, e sinto que estou exatamente onde eu deveria estar”, reflete.

Com o título ‘Reis – A Esperança’, a temporada final da série estreia no dia 28 de fevereiro no Univer Vídeo, encerrando a produção que teve início em março de 2022.