A atriz Sadie Sink, conhecida por seu papel como Max em ‘Stranger Things’ na Netflix, protagoniza 'O’Dessa‘, novo filme da Searchlight Pictures que chega ao Disney+ no dia 20 de março. Com direção e roteiro de Geremy Jasper (Patti Cake$), a produção promete uma experiência musical singular, ambientada em um mundo pós-apocalíptico.

ANÚNCIO

A trama acompanha uma jovem agricultora que embarca em uma jornada surpreendente para recuperar uma herança de família. No caminho, ela se depara com uma cidade repleta de desafios e perigos, onde encontra seu verdadeiro amor. Para salvar sua alma, ela precisará confiar no poder do destino e da música.

Sadie Sink, estrela de ‘Stranger Things’, protagoniza “O’Dessa”, nova ópera rock do Disney+ (Reprodução/Searchlight Pictures)

Leia mais:

No elenco, além de Sink, estão Kelvin Harrison Jr. (Os 7 de Chicago, Elvis), Murray Bartlett (Bem-Vindos ao Clube da Sedução) e Regina Hall (Girls Trip, Support the Girls). A produção tem assinatura de Michael Gottwald (Indomável Sonhadora) e Noah Stahl (Patti Cake$, Reality), com Lourenço Sant’Anna, Rodrigo Teixeira e Alan Terpins como produtores executivos.

Com essa aposta no gênero ópera rock e elenco, O’Dessa promete ser um dos destaques do Disney+ neste início de ano. Confira o trailer: