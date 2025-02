Os fãs do BBB 25 definem a saída de Diogo como uma ‘eliminação prazerosa’

Fama não é tudo quando o assunto é o Paredão do BBB e a eliminação de Diogo Almeida, com 43,93% dos votos, comprova isso. O ator saiu do reality nesta terça-feira (25) e virou motivo de alegria para muitas pessoas.

“Foi um sabor participar de uma eliminação prazerosa e imprevisível”, escreveu um fã do programa da TV Globo no X, antigo Twitter, ao ver o protagonista da novela Amor Perfeito (2023) deixando a casa mais vigiada do país. Um outro disse que o Brasil finalmente teve o prazer de eliminar Diogo: “Foi tarde!”.

O arrependimento de Diogo

Diogo Almeida avaliou a sua participação no BBB 25 durante a madrugada de quarta-feira (26) e destacou que não agiu da melhor forma com Aline, seu par romântico no reality, principalmente por ter discutido na piscina sobre ter a colocado no Paredão.

“Não me orgulho e acho que poderia ter pegado um pouco mais leve. Eu estava com muitas coisas e com essa necessidade de ser aceito. Realmente, errei a mão”, lamentou o ator durante o Bate-Papo BBB.

Gil do Vigor e Ceci Ribeiro lembraram também que Diogo não deixava sua ficante falar e ele afirmou que geralmente espera o posicionamento das pessoas: “Eu espero, não sou de ficar atravessando, mas ali estava acontecendo muita coisa e eu queria que ela me escutasse. Que ela aceitasse meu pedido de desculpas”.

Sobre a votação do Paredão que gerou a briga com Aline e Gracyanne Barbosa, o ator de Amor Perfeito disse que após assistir o vídeo tem uma outra percepção do que realmente aconteceu dentro da casa: “Lá, na hora da adrenalina, com tudo acontecendo e com o tempo, eu escutei ela [Gracyanne] falar os Joãos [como opção de voto]”, explicou o ex-Camarote.