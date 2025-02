Novo trailer divulgado: saiba o que esperar da 2ª temporada de ‘Andor’ no Disney+

O Disney+ divulgou nesta terça-feira (25) o teaser e o pôster da aguardada segunda temporada de 'Andor‘, a série da Lucasfilm indicada ao Emmy. A nova fase promete intensificar os conflitos, trazendo Cassian Andor cada vez mais envolvido na luta da Aliança Rebelde. Com estreia marcada para 22 de abril, a temporada final contará com 12 episódios, divididos em quatro blocos de três capítulos cada.

ANÚNCIO

O criador da série, Tony Gilroy, destacou que a trama continuará explorando personagens diversos, desde revolucionários apaixonados até figuras do alto escalão do Império. “A jornada de Cassian é a espinha dorsal da história, mas é o coral de personagens que dá o show”, afirmou.

Novo trailer divulgado: saiba o que esperar da 2ª temporada de ‘Andor’ no Disney+ (Reprodução/Lucasfilm)

Sobre a série

A produção, que serve como prequela de ‘Rogue One: Uma História Star Wars’, acompanha a evolução de Andor de um desconhecido cínico a um herói rebelde. Com uma narrativa densa e cheia de intrigas, Andor conquistou o público e a crítica por sua abordagem madura dentro do universo Star Wars.

Leia mais:

O elenco conta com Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O’Reilly, Denise Gough, Kyle Soller e Forest Whitaker. A direção da temporada está dividida entre Ariel Kleiman, Janus Metz e Alonso Ruizpalacios, com roteiro assinado por Tony Gilroy, Beau Willimon, Dan Gilroy e Tom Bissell.

O primeiro bloco de episódios estreia em 22 de abril, com novos lançamentos nas semanas seguintes. Com altas doses de tensão, espionagem e sacrifício, a segunda temporada promete ser um encerramento impactante para a saga de Cassian Andor.

Confira o trailer: