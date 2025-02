Nicolas Prattes faz desabafo emocionante sobre internação repentina do pai durante as gravações de ‘Mania de Você’

Na última terça-feira, dia 25 de fevereiro, o ator Nicolas Prattes, de 27 anos, usou seu perfil no Instagram para compartilhar uma situação delicada que viveu com seu pai, Felipe Pires, no ano passado.

ANÚNCIO

Na rede social, o artista, que viveu Rudá, em ‘Mania de Você’, personagem que terá um fim trágico na trama nos próximos dias, contou que o pai precisou ser internado repentinamente.

“O que ninguém sabe. No meio de uma das gravações da novela eu recebi uma ligação. ‘Seu pai está no hospital e não sai daqui hoje, bom você vir aqui’. Continuo a gravação sem falar nada para ninguém. Sigo firme até o fim, era um dia de gravação com barco pegando fogo, fugas, bem complexo”, disse o marido de Sabrina Sato.

“Quem já recebeu uma notícia dessa sabe o tipo de coisa e os pensamentos que se passam na cabeça da gente. Acabou, voei para lá. Resultado: uma semana por ali, sem ter certeza de muita coisa. Ia do set para o hospital e vice versa (antes da novela, tínhamos uma viagem marcada de pai e filho, precisei desmarcar)”, contou.

“Lógico que pensei nesse trajeto ao hospital: ‘putz, será que vai dar tempo?’, ‘essa viagem vai sair?’, ‘ta vendo, só por que não viajei’. Esses pensamentos nada racionais e cheios de emoção que temos”.

“Pois bem, férias. Deu tempo. Não esperei nem um segundo para organizar tudo, agradecer a vida e fazermos aquilo que adiamos. Viajando com meu herói. Obrigado Vida. Muito Obrigado”, finalizou.

Nicolas não deu detalhes do motivo da hospitalização do pai, mas tem compartilhado a viagem da dupla à Orlando, na Flórida, com seus seguidores no Instagram.

ANÚNCIO

Veja o post a seguir:

Leia também:

Otaviano Costa estreia em março na Band com uma grande responsabilidade

‘Tá um filézinho’: Bolsonaro joga charme para Jojo Todynho e sugere futuro na política