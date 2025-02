MIS abre temporada de 2025 com exposição gratuita “Tardes, passos e canções” de Thiago dos Reis, em SP

O Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo, inaugura no dia 28 de fevereiro a temporada de 2025 do projeto Nova Fotografia com a exposição “Tardes, passos e canções”, do fotógrafo Thiago dos Reis. A mostra, com entrada gratuita, fica em cartaz até 13 de abril.

A série surgiu das caminhadas do artista ao entardecer, sempre acompanhadas por uma playlist pessoal. Desde então, o projeto retrata a conexão entre a cidade, o movimento e a trilha sonora interligada a esses momentos. As imagens capturam personagens em uma jornada introspectiva, refletindo a experiência pessoal do fotógrafo e criando um diálogo entre paisagem, emoção e som.

A arte de Thiago é uma verdadeira mescla de música e fotografia, trazendo um experimento sensorial interativo. A exposição convida o público a desacelerar, observar e sentir a cidade por meio das lentes do artista.

Sobre o artista

Busca, (2025), de Thiago dos Reis (Reprodução/Divulgação)

Thiago dos Reis (São Paulo, 1988) é fotógrafo, produtor musical e montador de vídeos. Seu trabalho se destaca pelo minimalismo e composições limpas, explorando a relação entre espaço e percepção urbana. Como membro do coletivo internacional Circulo Collective, participa de projetos globais ao lado de artistas da Polônia, Tanzânia, Índia e Irã.

O Nova Fotografia, projeto no qual a mostra de Thigo Reis estpa inserida, acontece anualmente pelo MIS que seleciona, por meio de convocatória, seis novos fotógrafos para exposições individuais.

Serviço | Nova Fotografia – “Tardes, passos e canções”

Abertura: 28.02, às 19h

Período expositivo: 28.02 a 13.04.2025

Ingresso: gratuito

Classificação: livre

Local: Museu da Imagem e do Som – MIS | Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo