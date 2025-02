Garota do Momento: Eduardo Sterblitch ganha mais espaço na novela

Eduardo Sterblitch ganha mais espaço na novela Garota do Momento. O intérprete de Alfredo tem o desafio de viver Alfonso, o irmão gêmeo do apresentador de televisão. Também foi revelado quando Beatriz aparece como Aurélia.

Com isso, o jurado do The Masked Singer Brasil será visto duplamente numa nova fase do folhetim protagonizado por Duda Santos e Pedro Novaes. O novo personagem de Sterblitch trata-se de um mexicano que é cantor.

Um par para Clarice

Clarice (Carol Castro) ganha um par nos próximos capítulos de Garota do Momento. O homem chega ao folhetim de época da TV Globo após ela recuperar a memória e se lembrar que Beatriz é sua filha biológica. Até o momento, o ator não foi escolhido para viver este novo personagem.

Garota do Momento Alfredo (Eduardo Sterblitch) e Renato aplaudindo, Flora (Bella Piero) que agradece a plateia e sai de cena (Manoella Mello/TV Globo)

Audiência em SP

Entre 17 e 22 de fevereiro, a novela Garota do Momento voltou a registrar uma audiência semanal abaixo de 17 pontos em São Paulo. Diferente do último mês, a trama obteve 16,8 pontos de média. Mas, a baixa não preocupa tanto a TV Globo, já que desde a estreia até o dia 24 de fevereiro, a história acumulou 17,2 pontos.

Novela substituta

Garota do Momento está prevista para acabar em 27 de junho, após ser instigada em mais 18 capítulos devido a boa audiência. Após o seu último capítulo, a TV Globo coloca no ar Êta Mundo Melhor!, continuação da novela Êta Mundo Bom!, escrita por Walcyr Carrasco em 2016.