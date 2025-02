Fernanda Torres janta com indicados ao Oscar antes da premiação

Fernanda Torres está nos Estados Unidos para participar do Oscar e na noite desta terça-feira (25) esteve num jantar da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela entrega da estatueta. Enquanto os brasileiros invadem Los Angeles e criam clima de estádio pelo filme Ainda Estou Aqui, a filha de Fernanda Montenegro usou um vestido preto da marca The Row, das gêmeas Mary Kate e Ashley, para a ocasião e exibiu as joias do brasileiro-armênio Ara Vartanian.

Além da estrela de Ainda Estou Aqui, o evento contou com Demi Moore, Timothee Chalamet, Ariana Grande e outros indicados. Os indicados ao Oscar também se reuniram para a foto anual, que normalmente é tirada em um almoço, que acabou cancelado por causa dos incêndios florestais que atingiram Los Angeles.

OFTA Film Awards é nosso

Além de levar o troféu de Melhor Roteiro no Festival de Veneza 2024 e concorrer em três categorias do Oscar, Ainda Estou Aqui mostrou a sua força no OFTA Film Awards, ganhando como Melhor Filme em Língua Estrangeira. A premiação é concedida pela Associação Online de Filme & TV, formada por residentes dos Estados Unidos e Canadá.

Ainda Estou Aqui pelo mundo

O filme adaptado do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, que foi agredido com latinhas de cerveja no Carnaval de São Paulo , chegou a sete novos países: Argentina, Equador, Espanha, Inglaterra, República Dominicana, Peru e Uruguai, onde recebe boas críticas não apenas dos residentes brasileiros que vivem nesses lugares.

A chance do Brasil no Oscar

Ainda Estou Aqui foi indicado em três categorias do Oscar e, pela primeira vez na história, uma produção brasileira concorre à principal categoria da premiação do cinema: Melhor Filme.

O longa protagonizado por Fernanda Torres ainda pode levar a estatueta como Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz. A produção, dirigida por Walter Salles, é o primeiro longa original Globoplay que conquista prêmios ao redor do mundo.

No Brasil, a premiação será exibida pela TNT, na TV fechada, e pela Max, no streaming, enquanto a TV Globo traz flashes, intercalando com os desfiles das escolas de samba no Carnaval do Rio de Janeiro.