Chef envolvido em polêmicas assume papel de jurado no novo programa de Ana Maria Braga

Alex Atala, renomado no universo gastronômico, será um dos jurados do novo programa Chef de Alto Nível, apresentado por Ana Maria Braga na TV Globo. Com uma carreira consolidada e diversas participações no MasterChef Brasil, o chef já se envolveu em algumas polêmicas, como uma fala considerada machista e a execução de uma galinha ao vivo em um evento internacional.

O novo reality promete reunir cozinheiros profissionais, criadores de conteúdo gastronômico e amadores, desafiando-os em cozinhas com diferentes níveis de estrutura. Inspirado no formato americano Next Level Chef, a competição contará com 14 episódios e marca um novo desafio para a apresentadora, que seguirá à frente do Mais Você.

Relembre as polêmicas do chef

O nome de Atala já esteve envolvido em debates acalorados. Em 2023, durante uma edição do MasterChef Brasil, ao elogiar os jurados da competição, ele optou por um tom diferente ao se referir à chef Helena Rizzo. Destacando a beleza da colega ao falar sobre a gastronomia, sua fala gerou repercussão negativa. Pouco depois, ele se retratou, afirmando que sua intenção era exaltar a importância da profissional na culinária, mas reconheceu que errou ao focar em sua aparência.

Outro episódio polêmico ocorreu em 2019, quando, durante um simpósio na Dinamarca, ele matou uma galinha ao vivo para ilustrar a relação entre alimentação e sacrifício animal. A ação gerou forte reação entre ativistas e defensores dos direitos dos animais.

Além disso, suas declarações sobre o impacto ambiental do consumo de vegetais causaram controvérsia. Em entrevista, o chef afirmou que os vegetais poderiam causar mais impacto ambiental do que a carne, o que foi contestado por entidades da área.

