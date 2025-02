BBB 25: Com 43,93% dos votos, Diogo Almeida é o escolhido pelo público para deixar o reality nesta terça-feira

Na noite desta terça-feira, dia 25 de fevereiro, mais um participante deixou a casa do Big Brother Brasil 25. Com 43,93% dos votos, Diogo Almeida foi escolhido pelo público para deixar a disputa pelo prêmio milionário.

ANÚNCIO

O brother concorria pela permanência no programa com Vitória Strada (32,61%) e sua mãe, Vilma (23,46%). Agora, são 17 os participantes com possibilidade de levar o prêmio para casa.

Mas, como foi a formação do Paredão?

No sábado (22), após atender o Big Fone, Diogo Almeida foi parar no Paredão e indicou a participante Thamiris para também ir à berlinda. No entanto, a sister foi salva por Camilla, que arremeteu o Poder Curinga, e indicou Vilma no lugar da irmã.

Vitória Strada foi indicada pelo Líder da Semana, João Pedro, e, em seguida, a votação da casa foi feita no Confessionário. Camilla foi a mais votada pelos colegas de confinamento e disputou a Prova Bate-Volta com Diogo Almeida e Vilma.

A trancista conseguiu levar a melhor na dinâmica e escapar da berlinda. Sendo assim, o Paredão da semana então foi formado pelo trio: Vitória Strada, Diogo Almeida e Vilma.

BBB 25: João Pedro vence a Prova do Líder e garante mais uma semana no reality

A disputa pelo prêmio milionário BBB 25 segue a todo vapor, com João Pedro vencendo a dinâmica desta vez! Na noite da última quinta-feira (23), aconteceu a segunda Prova do Líder individual, dando continuidade às estratégias e tensões do reality.

O participante Pipoca brilhou na atividade e garantiu o título de Líder da semana. Além do poder de indicar um participante ao paredão, ele também assegurou mais uma semana na casa. Mas agora, quem será o novo Líder do BBB 25? Fique atento na prova que acontece nesta quinta-feira (27).

ANÚNCIO

Leia também:

‘Ainda Estou Aqui’: Influenciadora Mia Khalifa rasga elogios para o filme e pede Oscar para Fernanda Torres

Juju Téofilo, estrela mirim de ‘A Caverna Encantada’, lança marca de maquiagem para crianças