Atriz da série ‘Gossip Girl’, Michelle Trachtenberg morre aos 39 anos

A atriz americana atriz Michelle Trachtenberg morreu aos 39 anos. A informação foi confirmada pela polícia à rede de TV ABC News.

Como detalhado pelo site G1, a morte não é considerada suspeita.

Trachtenberg começou a carreira ainda na infância, com seu primeiro papel na série “As Aventuras de Pete & Pete”.

Ela ganhou fama após estrelar várias produções famosas nos anos 2000, como o filme “Eurotrip - Passaporte para a confusão” e a série “Buffy: A Caçadora de Vampiros”.

Seu papel mais conhecido foi como Georgina Sparks, na série americana “Gossip Girl”.

Ainda de acordo com as informações, ela chegou a reprisar a vilã no remake da série, em 2023.

Com informações do site G1