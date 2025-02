Zezé Polessa sofre intoxicação após consumir feijoada vegana e cancela espetáculo teatral: “Não foi fácil”

Zezé Polessa, conhecida atriz brasileira, enfrentou recentemente uma situação inesperada em Curitiba. Ela precisou ser internada no Hospital Nossa Senhora das Graças, após apresentar sintomas de intoxicação alimentar decorrentes de uma feijoada vegana que consumiu. O incidente aconteceu no sábado (22), justamente no dia em que faria uma das três apresentações previstas do espetáculo “Os Olhos de Nara Leão”, no Teatro Fernanda Montenegro.

A artista de 71 anos precisou cancelar dois dos espetáculos programados, fato que gerou frustração e desapontamento tanto para o público quanto para a própria Zezé. Nas redes sociais, a atriz compartilhou detalhes do ocorrido, destacando que foi prontamente acolhida pela equipe médica do hospital e pela produção da peça teatral, que ofereceram todo suporte necessário durante o período de internação.

Atriz agradece apoio e comenta recuperação

Durante o relato feito em seu perfil pessoal no Instagram, a veterana da televisão e do teatro brasileiro reforçou a qualidade excepcional do atendimento médico que recebeu. “Chegando ao hospital, passei pelo pronto atendimento e depois fui internada, recebendo cuidados humanos, amorosos e técnicos”, escreveu. Ela frisou ainda a importância fundamental dessa rede de apoio para sua recuperação física e emocional.

Zezé manifestou seu lamento pelos transtornos causados aos espectadores devido ao cancelamento das apresentações de sábado e domingo. Ainda assim, ressaltou o caráter inevitável da situação, deixando uma mensagem otimista sobre seu retorno futuro à cidade: “Não foi fácil, mas um dia eu volto”.

Atualmente já recuperada e com alta hospitalar, a atriz planeja retomar suas atividades profissionais normalmente. Ela adiantou que a peça terá sua temporada carioca iniciada em 14 de março, no Rio de Janeiro. Enquanto isso, Zezé segue descansando e aproveitando o período de Carnaval, acompanhando também as expectativas pelo Oscar.