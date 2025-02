Uma cena do trailer de Vale Tudo foi aclamada pelo público mesmo sem ator falar nada

Cauã Reymond não precisou soltar uma palavra para ter a cena mais aclamada pelo público da TV Globo que assistiu ao primeiro trailer de Vale Tudo, novela que estreia em 31 de março, às 21h. O ator precisou apenas usar uma sunga e sair da piscina para chamar atenção e viralizar nas redes, dando o seu ar de galã não apenas para a vilã Maria de Fátima (Bella Campos).

No remake adaptado por Manuela Dias, Cauã leva o personagem César, um modelo em fim de carreira que conhece a filha de Raquel (Taís Araujo) num hotel em Foz do Iguaçu (PR). Sem saber que ele é um “pé rapado”, Maria de Fátima fica convencida que encontrou a oportunidade para mudar de vida e viver no Rio de Janeiro.

Olhares e comentários

Em poucos minutos, Cauã Reymond dominou a web, ganhando muitos elogios por sua performance no trailer de divulgação do remake do horário nobre: “Amei os novos ângulos”, comentou um usuário do X, antigo Twitter, ao compartilhar uma foto e vídeo do momento.

Outro fã ansioso pelo início da novela substituta de Mania de Você apenas disse “benzadeus”, seguido de um vídeo em looping de Cauã saindo da piscina do hotel.

Há também quem tenha sido mais indiscreto e comentado sobre o volume na sunga do ator: “E quando o Cauã aparecer assim vai bater picos de 45 de audiência?”, questionou a pessoa aos demais fãs da trama.

O elenco de 2025

O elenco de Vale Tudo conta com Taís Araujo e Bella Campos, nos papéis das protagonistas Raquel e Maria de Fátima, mãe e filha na trama, e Debora Bloch como Odete Roitman . Paolla Oliveira também está no elenco da novela adaptada por Manuela Dias interpretando Heleninha Roitman, a filha da grande vilã, e Malu Galli, Celina, sua irmã, e os atores Renato Góes e Cauã Reymond voltam aos folhetins como Ivan e César.