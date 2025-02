Série recém-chegada na Netflix revela as falhas de um ‘casal perfeito’ na web

Assassinato nos EUA: Gabby Petito (American Murder: Gabby Petito) é uma série recém-chegada ao catálogo da Netflix disposta a revelar as falhas de um ‘casal perfeito’ na web. O namoro sem falhas se tornou, em agosto de 2021, um dos crimes reais mais chocantes, que ocasionou a morte desta influenciadora digital de apenas 22 anos.

ANÚNCIO

Disponível na plataforma desde 17 de fevereiro, esta série documental reúne 12 episódios que buscam revelar o que está por trás do assassinato de Gabby, que supostamente desapareceu durante uma viagem de carro com o seu noivo, Brian Laundrie.

Leia também:

A partir de imagens nunca antes vistas, Assassinato nos EUA: Gabby Petito revela que o casal estava a beira de um colapso, diferente da vida perfeita criada nas redes sociais e aprofunda os debates sobre as chamadas relalações tóxicas e a violência doméstica.

Assassinato nos EUA: Gabby Petito O corpo da influenciadora digital , de 22 anos, foi encontrado dois meses antes de seu namorado morrer e deixar uma carta reveladora (Instagram/Reprodução)

Gabby foi vítima de um homicídio e seu corpo foi encontrado no Wyoming, já Brian Laundrie, o principal suspeito do crime, foi encontrado morto dois meses depois, deixando muitas perguntas no ar e uma carta de confissão. Com isso, o documentário da Netflix, dirigido por Julia Willoughby Nason e Michael Gasparro, explora o relato de pessoas próximas ao casal e arquivos das redes sociais.

De acordo com a sinopse divulgada pelo streaming, Assassinato nos EUA: Gabby Petito dirige-se sobretudo aos espectadores que gostam de documentários policiais, mas também aos que se interessam pelo impacto das redes sociais nas relações humanas, fazendo uma análise daquilo que parece real. Mas, esta produção também pode ser indigesta para espectadores sensíveis, devido à seriedade dos acontecimentos e dos temas abordados.