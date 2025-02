‘Paradise’: Novo sucesso do Disney+ é renovado para 2ª temporada; vale a pena acompanhar?

O Disney+ confirmou a renovação de ‘Paradise’ para uma segunda temporada e, abaixo, você confere se vale a pena acompanhar o universo!

O thriller político, criado por Dan Fogelman (Only Murders in the Building e This Is Us), é protagonizado por Sterling K. Brown (This is Us e Ficção Americana) no papel do agente Xavier Collins.

Um suspense intenso em um paraíso perfeito

A trama se passa em uma comunidade idílica, lar de algumas das pessoas mais influentes do mundo. No entanto, essa tranquilidade é interrompida por um assassinato intrigante, desencadeando uma investigação perigosa que pode mudar tudo.

Com um elenco de peso, a primeira temporada conta com Sterling K. Brown, James Marsden, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Aliyah Mastin e Percy Daggs IV. A produção executiva fica por conta de Dan Fogelman, Sterling K. Brown, John Requa, Glenn Ficarra, John Hoberg, Jess Rosenthal e Steve Beers.

Sucesso de audiência e aclamação da crítica

Desde a estreia, ‘Paradise’ tem conquistado público e crítica. Em sua primeira semana, a série alcançou 7 milhões de visualizações no Hulu (EUA) e no Disney+ ao redor do mundo. O sucesso consolidou a produção como um dos destaques da plataforma.

Os primeiros seis episódios já estão disponíveis no Disney+. O penúltimo episódio estreia em 25 de fevereiro, e o grande final da temporada chega em 4 de março.

Vale a pena assistir?

Se você gosta de thrillers políticos recheados de reviravoltas, ‘Paradise’ é uma escolha certeira. Com atuações marcantes e uma trama envolvente, a série promete continuar surpreendendo na próxima temporada. Aproveite para maratonar os episódios já disponíveis no Disney+ enquanto é aguardado um desfecho da primeira temporada! Confira o trailer: