O público da TV Globo não gostou nada dessa atuação no trailer de Vale Tudo

Bella Campos segue sendo uma grande dúvida como Maria de Fátima, uma das grandes vilãs de Vale Tudo. Nem o primeiro trailer divulgado pela TV Globo salvou a atriz do cancelamento antes da estreia, marcada para 31 de março.

ANÚNCIO

Do insulto aos vizinhos, passando pela conquista de um galã e finalizando com a venda da casa da mãe para mudar para o Rio de Janeiro, a interpretação de Bella foi questionada por parte do público que acompanhou os pequenos trechos do remake das 21h. Para o tribunal do X (Twitter), a autora Manuela Dias tem muito trabalho para provar que fez a escolha certa.

Desapontados com Maria de Fátima

Pode ser cedo para a audiência de Vale Tudo comprovar que Bella Campos não se encaixou com as características da vilã, mas quem viu o trailer ficou desapontado: “Só precisou de uma cena pra mostrar a falta de talento”, escreveu uma pessoa sobre a vilã da novela substituta de Mania de Você, na rede social.

“A Bella Campos colocando o texto como se estivesse lendo uma bula de remédio. As comparações com a Glória Pires serão inevitáveis! Vai ter que segurar a barra”, lamentou e apontou outro fã da novela.

Teve também quem pegou mais pesado com a atriz: “Imagina entregar Maria de Fátima, uma das maiores vilãs da história da teledramaturgia brasileira, nas mãos disso aqui”.

O elenco de 2025

O elenco de Vale Tudo conta com Taís Araujo e Bella Campos, nos papéis das protagonistas Raquel e Maria de Fátima, mãe e filha na trama, e Debora Bloch como Odete Roitman . Paolla Oliveira também está no elenco da novela adaptada por Manuela Dias interpretando Heleninha Roitman, a filha da grande vilã, e Malu Galli, Celina, sua irmã, e os atores Renato Góes e Cauã Reymond voltam aos folhetins como Ivan e César.

O elenco de 2025 tem ainda Alice Wegmann (Solange), Humberto Carrão (Afonso), que passa por mudanças significativas , Edvana Carvalho (Eunice), Ramile (Fernada), Luis Melo (Bartolomeu), Belize Pombal (Consuelo), Karine Teles (Aldeíde), Luis Salém (Eugênio) e Julio Andrade (Rubinho).

ANÚNCIO

Vale Tudo de 1988

A corrupção no Brasil foi o tema principal da versão original da novela ‘Vale Tudo’, que passa por algumas mudanças na versão de 2025. Como deve acontecer na adaptação feita por Manuela Dias para 2025, a história da época rodava em meio aos conflitos éticos entre Raquel Accioli e Maria de Fátima.

Enquanto Raquel é uma mãe íntegra, Maria torna-se a vilã da novela e despreza a pobreza, fazendo de tudo para chegar ao mundo dos ricos. Ela até vende a casa da família para morar no Rio de Janeiro, onde vira uma grande aliada de César e seduz Afonso Roitman, o herdeiro da grande empresária Odete Roitman.