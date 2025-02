Aos 10 anos, Juju Téofilo já brilhou nas telinhas e agora quer conquistar o mundo da beleza! A atriz e influenciadora, conhecida por seu papel em ‘A Caverna Encantada’, do SBT, realizou um grande sonho ao lançar sua própria marca de maquiagem, pensada especialmente para crianças e adolescentes.

Apaixonada por beleza desde pequena, Juju acredita que maquiagem vai muito além de cores e brilho. “Eu sempre amei maquiagem. Minha mãe e eu falamos muito sobre autocuidado e autoestima, sobre nos sentirmos bem. Acho que a maquiagem realça nossa beleza e traz cor para nossa vida”, compartilhou a jovem estrela.

Juju Téofilo, estrela mirim de ‘A Caverna Encantada’, lança marca de maquiagem para crianças (Paulo Fagundes/Reprodução/Divulgação)

Maquiagem segura e divertida para todos

Ao afirmar estar atenta para as tendências, Juju percebeu que muitas crianças e adolescentes usavam produtos feitos para adultos, sem a segurança adequada para suas peles delicadas. Foi aí que surgiu a ideia de criar uma linha de maquiagem formulada especialmente para elas. “Queria que as meninas tivessem itens de maquiagem que pudessem usar com segurança, sem precisar recorrer a produtos de adulto”, explicou.

A linha da artista mirim traz gloss hidratante e os produtos multifuncionais, que podem ser usados como blush e sombra. A proposta é trazer um visual leve e natural para o dia a dia. “A maquiagem tem que trazer cor, mas de forma natural. Nada muito escuro ou pesado”, destacou.

Autoconfiança e estilo próprio

Para Juju, a maquiagem é mais uma forma de expressar a personalidade de cada um. “Nós, crianças, precisamos estar livres para usar roupa de brincar ou roupa de sair. O importante é se sentir bem e linda do jeito que você é”, afirmou.